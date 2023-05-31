+41 градус. Прогноз погоды озвучили синоптики

Фото из открытых источников
Во все регионы Казахстана лето пришло по календарю.
Отрог уходящего антициклона, который подпитывается южными потоками, будет определять погоду на большей части Казахстана.
Лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны пройдут кратковременные дожди с грозами.
Ожидается постепенное повышение температуры воздуха, в дневные часы солнце будет прогревать воздух
- на северо-западе и севере страны до +36+41°С
- на востоке до +28+33°С
- в центре до +30+39°С
- на юге до +37+43°С
- на юго-востоке до +30+37°С.