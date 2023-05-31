+41 градус. Прогноз погоды озвучили синоптики

Во все регионы Казахстана лето пришло по календарю.

Отрог уходящего антициклона, который подпитывается южными потоками, будет определять погоду на большей части Казахстана.

Лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха, в дневные часы солнце будет прогревать воздух

на северо-западе и севере страны до +36+41°С

на востоке до +28+33°С

в центре до +30+39°С

на юге до +37+43°С

на юго-востоке до +30+37°С.

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