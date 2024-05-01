22 тхэквондиста из Костаная представляли Казахстан на международном чемпионате в Москве. В общей сложности, ребята привезли 41 медаль, из которых 22 золотые. К чемпионату юные спортсмены готовились каждый день в течение 2 месяцев.

Международный чемпионат проходил с 20 по 21 апреля, а на днях спортсмены клуба «Шерхан» вернулись домой, в Костанай. Все два дня 22 наших тхэквондиста боролись за звание лучшего. Один из них Даниил Сурайкин. Молодой человек выиграл сразу 3 золотых медали. Парень занимается тхэквондо 9 лет. В свои 15 лет он уже успел стать помощником тренера.

«Честно, у меня не было никакого мандража сильного, потому что я был уверен в себе, я участвовал в 3-х категориях. Честно, за всю свою подготовку, я достиг своего пика, то есть не сказать, что противники были тяжелыми, но они были достойными. Но как-бы я сильнее», — Даниил Сурайкин.

Конечно же, ребят сопровождали опытные тренеры. Олжас Мусин тренирует тхэквондистов 8 лет. По его словам они стараются как можно чаще выезжать на соревнования разных уровней, так как это неотъемлемая часть развития спортивной карьеры.

«Очень большие эмоции они получили от этой поездки. Дорога в поезде, она по-своему интересна. Получается, мы 4 суток, то есть 2 суток назад, 2 суток туда потратили в дороге. А так, вообще, очень горжусь своими детьми, очень хороший результат показали, оправдали все мои ожидания», — Олжас Мусин, тренер.

Ребята не собираются останавливаться на достигнутом. Сейчас они готовятся к предстоящим соревнованиям в городе Тараз, которые пройдут с 10 по 12 мая.

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