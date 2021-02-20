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Послабления карантина ввели в Костанайской области — оперштаб

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Сегодня аким Костанайской области провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ. В ходе заседания рассмотрели работу мониторинговых групп. О этом аким области сообщил в своем аккаунте инстаграм. 

Так, мониторинговыми группами с 1 января по 17 февраля 2021 года проведено 2949 рейдовых мероприятия, выявлено 323 нарушения карантинных мер.

Кроме того, рассмотрев все внесённые предложения, Штабом поддержано решение вынести на Межведомственную комиссию по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции вопрос по возобновлению с 1 марта 2021 года курсирование поездов «Костанай-Алматы», «Костанай-Караганда» на ежедневной основе, и открытия всех железнодорожных станций по Костанайской области для посадки/высадки пассажиров.

Также продолжается вакцинация медицинских работников. По итогам заседания поручено усилить работу мониторинговых групп.

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