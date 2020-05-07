USD 420.92
EUR 453.92
RUB 5.66
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. 42 500 тенге: в Минтруда высказались о выплате за второй…

42 500 тенге: в Минтруда высказались о выплате за второй месяц

COVID-2019 в Казахстане

4530 - зарегистрированно

1470 - выздоровевших

30 - летальных случаев

59 - в Костанайской области

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения объяснили правило выплаты 42 500 тенге за второй месяц для казахстанцев, потерявших доходы во время чрезвычайного положения, передает Tengrinews.kz.

«На вторую выплату из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей доходов в период действия режима чрезвычайного положения могут претендовать граждане, подавшие заявления на ее назначение до 16 апреля текущего года«, — говорится в сообщении министерства.

«Режим ЧП введен с 16 марта. Первый месяц для расчета выплаты берется за период с 16 марта по 15 апреля. Второй месяц, из расчета действующего режима ЧП, — с 16 апреля до 11 мая. В соответствии с вышеизложенным, граждане, подавшие (независимо, когда было сделано назначение соцвыплаты) заявления до 16 апреля, при соответствии условиям, прописанным в правилах назначения выплаты из ГФСС в связи с потерей дохода в период ЧП, могут претендовать на выплату 42 500 тенге за второй месяц», — добавили в Минтруда.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

В Костанае еще у одного студента, приехавшего из Росиии, выявлен коронавирус

Следующая новость

6 триллионов тенге: в Минфине подробно рассказали о расходах