42 500 тенге: в Минтруда высказались о выплате за второй месяц

«Режим ЧП введен с 16 марта. Первый месяц для расчета выплаты берется за период с 16 марта по 15 апреля. Второй месяц, из расчета действующего режима ЧП, — с 16 апреля до 11 мая. В соответствии с вышеизложенным, граждане, подавшие (независимо, когда было сделано назначение соцвыплаты) заявления до 16 апреля, при соответствии условиям, прописанным в правилах назначения выплаты из ГФСС в связи с потерей дохода в период ЧП, могут претендовать на выплату 42 500 тенге за второй месяц», — добавили в Минтруда.