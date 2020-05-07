42 500 тенге: в Минтруда высказались о выплате за второй месяц

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1470 - выздоровевших
30 - летальных случаев
59 - в Костанайской области
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения объяснили правило выплаты 42 500 тенге за второй месяц для казахстанцев, потерявших доходы во время чрезвычайного положения, передает Tengrinews.kz.
«На вторую выплату из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей доходов в период действия режима чрезвычайного положения могут претендовать граждане, подавшие заявления на ее назначение до 16 апреля текущего года«, — говорится в сообщении министерства.
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