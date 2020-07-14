42 500 в июле: Правила, как и когда подать заявку

42 500 тенге за июль будут выплачиваться по таким же правилам, как и во время действия режима ЧП, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на брифинге в СЦК, сообщает informburo.kz

«В этот раз выплата рассчитана на один месяц. Оператором так же назначен ГФСС. Мы в прошлый раз говорили, что средства фонда ограничены. Правительство совместно с Нацбанком в течении недели должны решить финансовую сторону вопроса. Мы планируем в пятницу открыть все порталы для подачи заявок, а с понедельника начать выплату», – отметил Биржан Нурымбетов.

Министр уточнил, что заявки на назначение единовременной выплаты будут подаваться:

работодателями за их наёмных работников, которые отправлены в отпуск без сохранения заработной платы;

индивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами, чья деятельность была ограничена в связи с усилением карантинных мер – за себя.

Он также отметил, что неформально самозанятым гражданам для подачи заявки на единовременную выплату снова оплачивать ЕСП необязательно.

«На этот раз мы не будем идти по пути неформально самозанятых, потому что в период ЧП все, кто считал себя таковыми, заплатили ЕСП. На этот раз никто платить ЕСП не будет. Мы будем ориентироваться на тот платёж, который они сделали период ЧП. Если самозанятый плательщик регулярный – вообще вопросов не возникает. А тех, которые заплатили один раз в период ЧП, мы просто проверим, привлекали ли мы их на какие-то работы, по «Дорожной карте занятости» или по программе «Енбек», являются ли они получателями пенсий и пособий», – сказал глава Минтруда.

13 июля главы государства Касым-Жомарт Токаев заявил о продлении карантинных мер в Казахстане ещё на две недели и поручил выплатить нуждающимся 42 500 тенге.

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