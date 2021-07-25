42% избирателей сделали свой выбор в селе Садчиковка Костанайского района

Избирательный участок 588 в селе Садчиковка рассположился в школе. Начал он работать с 7 утра как и везде, первому проголосовавшему по традиции подарили подарок.

Из 1641 избирателя на данные момент 42% уже отдали свой голос за будущего акима села. Кстати, тут выдвинули свои кандидатуры 3 человека. Двоим из них по 28 лет, а третьему 33. И только один из кандидатов житель села Садчиковка.

«Выборы проходят спокойно, с соблюдением всех санитарных норм. С отдельного входа заходят, а выходят с другой стороны, чтобы избиратели между собой не контактировали. Если кто-то не знает кандидатов, у нас есть специальный стенд, где можно ознакомиться. С утра люди активно шли, думаем ,что до 20:00 ещё придут «,- говорит председатель избирательной комиссии номер 588.

Нам удалось спросить и у избирателей, что они думают про выборы.

«Выборы это очень важно. Тем более это впервые, мы сами можем выбрать. Мы очень хотим,чтобы уровень нашей жизни стал ещё лучше. Первоочередно — это вода, ждём воду. Надеемся, что скоро эта проблема решится «,- говорит избиратель Ольга Савченко.

Напомним, что в этом году впервые в бюллетени появилась графа против всех.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.