42-летний заместитель акима Карасуского района погиб в ДТП

Как стало известно Алау, заместитель акима Карасуского района Талгат Жармагамбетов скончался 8 декабря, в результате ДТП. Информацию об этом прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области

Как сообщили в ведомстве, по факту ДТП, произошедшего на 2 км автодороги сообщением «Карасу-Большая Чураковка» ведется досудебное расследование.

По прибытию на место происшествия установлено, что 28-летний водитель, управляя автомобилем марки «Ravon», двигаясь по автодороге сообщением «Карасу-Большая Чураковка», не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет, в результате чего 42-летний пассажир, не приходя в сознание, скончался в Карасуской районной больнице.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 345 части 3 Уголовного кодекса. Назначена экспертиза.

Согласно заключению медицинского освидетельствования водитель автомашины «Ravon» был трезв.

В должности заместителя акима Карасуского района Талгат Жармагамбетов работал с 18 октября 2017 года.

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