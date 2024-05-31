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42 пенсии сразу получил казахстанец

Фотография для новости 42 пенсии сразу получил казахстанец

pixabay.com

В Генпрокуратуре состоялась встреча Берика Асылова с председателем и судьями Конституционного суда, в ходе которой были озвучены примеры реальной защиты прав граждан, сообщает tengrinews.kz

В результате восстановлены права 26 лиц, в том числе путем внесения 13 актов надзора и реагирования в те уполномоченные органы, которые игнорировали требования органа конституционного контроля.

Фото gov.kz

К примеру, восстановлены пенсионные права граждан в области Абай, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях на общую сумму более 20 млн. тенге.

В одном из случаев, гражданин Б. после лишения его во внесудебном порядке пенсии на протяжении трех с половиной лет безуспешно обращался в различные государственные органы и судебные инстанции. После обращения в Конституционный Суд его пенсия восстановлена и ему перечислены ранее незаконно удержанные пенсионные выплаты на сумму свыше 2 млн.тенге.

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