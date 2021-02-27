Фейковое постановление Генпрокуратуры распространяют в соцсетях и мессенджерах

Казахстанцы пересылают друг другу фотографию документа, который якобы запрещает владельцам машин, поставленным на учет в России, ездить без генеральной доверенности на территории РК. Эту документ назвали фейковым в Генеральной прокуратура РК, передает zakon.kz.

В Сети распространяется информация о постановлении генерального прокурора Республики Казахстан по запрету управления российским автотранспортом без генеральной доверенности. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Тексты правовых актов, утвержденных генеральным прокурором, размещены на официальном сайте. Просим не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам.Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Если рассмотреть печать на фотографии фейка, можно увидеть, что она принадлежит средней школе. В тексте также сказано, что документ опубликован на официальном сайте МВД РК, но такого документа там нет, сообщает stopfake.kz.

В законе «Об административных процедурах», на который ссылается создатель фейка, нет статьи 60. Их там всего 25.

В самом тексте «документа» много грамматических и стилистических ошибок.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.