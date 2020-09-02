42500 тенге: заявления на пересмотр будут принимать до декабря

Заявления для пересмотра решения по отказам в выплате 42 500 тенге будут приниматься до первого декабря. Об этом заявили в Министерстве труда и соцзащиты населения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Заявления на получение единовременной выплаты 42 500 тенге принимались до 1 сентября.

«Для повторного пересмотра заявлений на назначение соцвыплаты 42 500 тенге, по которым ранее принято решение об отказе, необходимо подать соответствующее заявление с приложением подтверждающих документов в районный (городской) штаб. Заявление подается: Работодателем — за работников МСБ, крупного предпринимательства (в регионах, где был введен карантин), некоммерческих юридических лиц. При этом заявления подаются только за работников, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты. Самостоятельно — индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой, плательщиками ЕСП, лицами, работающими по договорам гражданско-правового характера, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты. Заявления на пересмотр будут приниматься до 1 декабря 2020 года«, — сообщили в министерстве.

Как отметили в Минтруда, по состоянию на 09.00 1 сентября принято более 2 миллионов 607 тысяч уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты 42 500 тенге.

«Выплату получили 2 миллиона 391,4 тысячи казахстанцев, из них 2 миллиона 384,9 тысячи человек получили доплату в размере 0,5 МЗП — 21 250 тенге в связи с продлением карантина в августе. Работа в данном направлении продолжается», — говорится в сообщении.

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