43 должностных лица передали свой бизнес в доверительное управление Костанайской области

За этот год в Костанайской области 43 должностных лица, часть из которых занимают руководящие посты, передали свой бизнес в доверительное управление сообщает alau.kz

Чаще всего бизнес чиновников был зарегистрирован как ИП или же крестьянское хозяйство. Стоит отметить, что 7 человек из тех, кто передал свой бизнес, сделали это с нарушениями. В результате, троих уволили с занимаемых должностей, а по остальным сейчас проводится служебное расследование. Все потому, что в Казахстане существуют запрет на занятие бизнесом госслужащими. Стоит отметить, что в нашей области 363 супруги госслужащих занимаются бизнесом.

«Следует сказать, что запрета на занятие бизнесом близких родственников госслужащих у нас нет. Однако, данный вопрос должен быть на особом контроле у руководителей госорганов. Это связано с одной стороны с высокими рисками конфликта интересов, с другой введением персональной ответственности руководителя за коррупционные деяния подчиненных»,- сказал руководитель департамента агенства РК по делам государственной службы по Костанайской области Салауат Муксимов.

Поэтому здесь будет усилен контроль, чтобы предотвратить возможные коррупционные правонарушения и лоббирование чьих-либо интересов со стороны служащего.