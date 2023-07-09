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43-градусная жара ожидается в Казахстане

фото pixabay.com

43-градусная жара и дожди ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане, передает Zakon.kz.

Органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых погодных условий, сообщает пресс-служба МЧС РК.

«В предстоящие дни восточные, северо-восточные и юго-восточные регионы страны будут находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром, сильные дожди ожидаются 8 июля на северо-востоке и востоке, 8-9 июля на юго-востоке республики», — сообщает пресс-служба МЧС РК

Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием Северо-Западного антициклона.

«В связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков. Весь период на западе, 9-10 июля на северо-западе, 10 июля в центре Казахстана ожидается очень сильная жара до +43».

Дежурные службы органов гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности.

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