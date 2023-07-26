43-градусную жару прогнозируют синоптики

В предстоящие дни с прохождением атмосферных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивая погода.

По прогнозу синоптиков, пройдут дожди с грозами, порывистым ветром.

28 июля на севере, 28-29 июля на востоке, юго-востоке ожидаются сильные дожди, град, шквал.

27 июля на юго-востоке, 27-28 июля на западе, юго-западе, 28-29 июля на северо-западе Казахстана ожидается очень сильная жара 40-43 градуса.