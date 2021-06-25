43 потерпевших. Лжемебельщик осужден в Костанае

Приговором суда №2 Костаная за мошенничество осужден житель Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в период с июля по декабрь 2020 года Г., не имея своего собственного цеха, рабочих и материально-технического снабжения по изготовлению корпусной мебели, заключал с клиентами фиктивные договора по изготовлению мебели в кратчайшие сроки. При этом, не намереваясь выполнять обязательства по договорам, он принимал от клиентов предоплату, которую после присваивал. Своими преступными действиями Г. причинил ущерб 43 потерпевшим.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимому Г. наказание в виде 5 лет лишения свободы. Подсудимый Г. вину и гражданские иски полностью признал, квалификацию действий и имеющиеся в деле доказательства не оспаривал. Смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств по делу не установлено.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Из 43 потерпевших 3 потерпевшие иски не подавали. Всего было подано 40 исков, из них один потерпевший просил оставить иск без рассмотрения, а 39 потерпевших поддержали свои иски на общую сумму 10 802 600 тенге, которые судом взысканы с осужденного в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.

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