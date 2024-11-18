Казахстанцы ежедневно рискуют своим здоровьем, употребляя в пищу продукты, которые не соответствуют стандартам качества. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования «Сапалы өнім», инициированного в соответствии с поручением президента о защите внутреннего рынка: более 60% проверенных продуктов не соответствуют установленным нормам. Это означает, что каждый второй товар на наших полках может представлять угрозу для здоровья, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по защите прав потребителей Минторговли РК.

Проект «Сапалы өнім» запустили для защиты прав потребителей и обеспечения безопасности продуктов питания. Эксперты приобретали товары в обычных магазинах и отправляли их на анализ в аккредитованные лаборатории.

Исследование охватило 1423 образца различных продуктов питания и бытовой химии, и в 69% случаев выявили нарушения. Наиболее распространёнными нарушениями стали:

Маркировка. Более 83% продуктов не соответствовали требованиям. Часто отсутствовала информация о составе, производителе, сроке годности, или она была представлена не на государственном языке.

Санитарные нормы. 17% образцов не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это означает, что в продуктах могли содержаться вредные вещества, бактерии или другие микроорганизмы, опасные для здоровья.

В результате в отношении 224 субъектов предпринимательства были приняты меры административной ответственности за выявленные нарушения. Для 43 видов продукции отменили или приостановили декларации соответствия, что означает запрет на их реализацию на территории Казахстана.

«Масштабы проблемы некачественных продуктов питания в Казахстане оказались гораздо серьёзнее, чем предполагалось ранее. Результаты исследования «Сапалы өнім» свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер для улучшения контроля за качеством продукции и защиты прав потребителей. Более 69% проверенных продуктов имели нарушения, что говорит о системной проблеме. Государственные органы принимают определённые меры, однако этого недостаточно. Особую тревогу вызывает ситуация с молочными продуктами. В 70% образцов йогуртов и кефира было обнаружено превышение количества консервантов, что может негативно сказаться на здоровье детей и людей с пищевой аллергией», – подчеркнули в комитете.

При выборе продуктов специалисты советуют обращать внимание на следующие моменты:

Состав. Внимательно читайте этикетку, сравнивайте разные продукты.

Срок годности. Проверяйте дату производства и срок годности.

Производитель. Отдавайте предпочтение проверенным производителям.

Внешний вид. Обращайте внимание на упаковку, наличие повреждений.

Цена. Не гонитесь за низкой ценой, качественные продукты стоят дороже.

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