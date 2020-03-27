435 тысяч казахстанцев выехали за рубеж вопреки рекомендациям — МИД

Официальный представитель сообщил, что с 27 февраля по 23 марта за пределы страны выехали 435 тысяч казахстанцев.

«Цифры достаточно серьезные. 27 февраля МИД распространил заявление для граждан, где настоятельно рекомендовалось воздержаться от поездок в страны первой категории и по мере возможности перенести поездки в страны второй категории на более поздние сроки. В этом же заявлении мы обратились и к организациям, работающим в туристской сфере, с рекомендациями довести до своих потребителей и партнеров о целесообразности ограничений поездок по туристическим, деловым и иным целям в указанные страны», — сообщил Айбек Смадияров.

Сообщается, что большая часть выезжала в теплые страны на отдых. К примеру, только в Египет выехало 5616 человек, в ОАЭ — 6778, в Турцию — 8327, Таиланд — 1342, на Мальдивские острова на отдых полетело 487 соотечественников. В списке также экзотические страны, такие как Мексика, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Бразилия.

«На тот момент наш национальный авиаперевозчик уже начал активно сокращать свои полеты во многие страны. Наших граждан это не останавливало. В связи со спадом спроса на турпутевки цены на них стремительно падали. Ну как тут не воспользоваться ситуацией… Большинство наших граждан начали летать авиаперевозчиками соседних стран, которые еще продолжали совершать свои полеты. Таким образом, через Россию у нас вылетело 174 378 граждан, через Кыргызстан — 118 199, через Узбекистан — 109 125. Далее эти транзитные пассажиры полетели в европейские страны и курортные регионы.

Многие из этих граждан уже вернулись в страну. Правда, это далось некоторым нелегко. Последние две недели наши дипломаты работали по всему миру практически круглосуточно, обработали несколько тысяч обращений – у кого-то рейс отменили, кого-то не выпускали из страны, кто-то, уже находясь в полете, мог оказаться заложником транзитных зон по прилете в тот или иной аэропорт. Все эти вопросы приходилось решать достаточно быстро, оперативные штабы наших посольств за рубежом прорабатывали это с местными властями», — рассказал Айбек Смадияров.

По данным МИД, в основном наши граждане еще находятся в Европе и США, но большинство из них остались там добровольно.

«Они не хотят подвергать риску свое здоровье, потому что коронавирусом очень легко заразиться на обратном пути домой. И это сейчас является наиболее разумным решением. Просто необходимо соблюдать правила и требования властей той страны, в которой они сейчас находятся. Ведь не зря ВОЗ заявила, что личная изоляция и строгое соблюдение карантина являются лучшей профилактикой этого вируса.

Тем не менее к нам в оперативный штаб МИД поступают обращения наших соотечественников, которые полетели на отдых самостоятельно, не через туроператоров. Это в основном семьи или группы из нескольких людей в различных точках нашей планеты», — сообщили в Министерстве иностранных дел.

К примеру, одна казахстанская семья сейчас находится в Камбодже, еще одна пара находится где-то на одном из островов Филиппин, точно так же в МИД звонили и из Маврикия, Кении, Кубы.

«Естественно, из-за 3-4 человек спецборт не будет отправляться. Но мы им помогаем подобрать оптимальный маршрут, чтобы они по пути нигде не застряли. Весь их путь домой мы держим под контролем.

Много обращений поступает с просьбой отправить за нашими гражданами борт для эвакуации. Правительство приняло решение следовать международному опыту. У нас достигнута договоренность с авиакомпаниями «Эйр Астана» и SCAT об организации репатриационных рейсов в ту или иную страну. Ну а из тех стран, с которыми у нас еще сохраняются прямые рейсы, граждане Казахстана должны вернуться самостоятельно», — пояснил Айбек Смадияров.

«Как только коронавирусная инфекция начала распространяться по другим странам, МИД согласно поручению руководства страны начал проводить мониторинг и анализ развития ситуации в странах с высоким эпидемиологическим риском. На основе этого оценивались меры реагирования государств по сдерживанию распространения коронавируса. Во внимание также принимались рекомендации ВОЗ, которая владела всей картиной происходящего.

Проведенный анализ показал, что зарубежными странами принимаются меры по усилению санитарно-карантинного контроля на международных пунктах пропуска и социально значимых объектах; частичная или полная отмена визового режима со странами риска, вплоть до закрытия госграницы; сокращение, приостановление авиационного, железнодорожного и автомобильного пассажирского сообщения; отмена общественно-массовых и международных мероприятий.

Все это и явилось основой для распространения МИД особого заявления для наших граждан. А вот уже выезжать или не выезжать за пределы страны. каждый гражданин должен решать самостоятельно и нести ответственность за свою безопасность сам», — пояснил официальный представитель.

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