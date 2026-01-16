USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

44 человека размещены в пункте обогрева из-за ограничения движения в Костанайской области

В Костанайская область из-за ухудшения погодных условий введены временные ограничения движения транспорта. В Карабалыкский район закрыт участок автодороги «Алматы – Екатеринбург» с 318-го по 539-й километр — от посёлка Карабалык до границы с Российской Федерацией. Ограничения действуют для грузового и общественного транспорта и введены с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций.

В результате было остановлено движение автобуса, следовавшего по маршруту «Челябинск – Таджикистан». Силами спасательных служб и местных исполнительных органов 44 человека, включая 12 детей , оперативно доставлены и размещены в пункте обогрева.

Пассажирам обеспечены необходимые условия для временного пребывания и безопасности до улучшения погодной обстановки.

В экстренных службах напоминают: в период неблагоприятной погоды рекомендуется заранее уточнять информацию о состоянии автодорог, воздерживаться от дальних поездок при введении ограничений движения, а также иметь при себе тёплую одежду и заряженный мобильный телефон.



