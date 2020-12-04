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44 казахстанца скончались от коронавируса за неделю, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
С 23 по 29 ноября зарегистрированы 44 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане:
город Алматы — 8
город Шымкент — 1
Акмолинская область — 2
Алматинская область — 1
Атырауская область — 2
Восточно-Казахстанская область — 11
Западно-Казахстанская область — 6
Костанайская область — 1
Мангистауская область — 1
Северо-Казахстанская область — 5
Итого по республике зарегистрировано 2034 случая с летальным исходом.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области