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44 казахстанца скончались от коронавируса за неделю

фото www.gazeta.ru

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44 казахстанца скончались от коронавируса за неделю, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

С 23 по 29 ноября зарегистрированы 44 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане:

город Нур-Султан — 6

город Алматы — 8
город Шымкент — 1
Акмолинская область — 2
Алматинская область — 1
Атырауская область — 2
Восточно-Казахстанская область — 11
Западно-Казахстанская область — 6
Костанайская область — 1
Мангистауская область — 1
Северо-Казахстанская область — 5

Итого по республике зарегистрировано 2034 случая с летальным исходом.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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