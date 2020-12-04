44 казахстанца скончались от коронавируса за неделю, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

С 23 по 29 ноября зарегистрированы 44 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане:

город Нур-Султан — 6

город Алматы — 8

город Шымкент — 1

Акмолинская область — 2

Алматинская область — 1

Атырауская область — 2

Восточно-Казахстанская область — 11

Западно-Казахстанская область — 6

Костанайская область — 1

Мангистауская область — 1

Северо-Казахстанская область — 5

Итого по республике зарегистрировано 2034 случая с летальным исходом.

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