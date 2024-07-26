44 новорожденных скончались в Костанайской области за полгода — управздрав

Костанайская область вновь находится в красной зоне по младенческой смертности. За 6 месяцев этого года 44 новорожденных скончались. Такие данные привел руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев. А в прошлом году было 38 аналогичных случаев.

По словам руководителя управления здравоохранения Данияра Джандаева, эта тенденция связана с тем, что беременные женщины стали все чаще халатно относиться к ведению беременности у специалистов.

«К сожалению, мы находимся в «красной зоне». У нас определяется прирост. Сейчас мы активно с этим вопросом занимаемся, усиливаем работу на уровне ПМСП. То есть по ведению беременности, о необходимости проведения полноценного обследования беременных женщин с целью дальнейших благополучных родов и соответственно предотвращения младенческой смертности. Есть преждевременные роды, где женщины рожают в ранние сроки. Мы стараемся их выхаживать», — говорит руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области Данияр Джандаев.

Случаи рождения недоношенных детей в регионе также участились. Не секрет, что для таких новорожденных требуется особенный уход и специальное оборудование, так как зачастую у них выявляются разные патологии. Сейчас в области уже практикуется лечение такой болезни, как ретинопатия — это поражение сосудистой системы глаз. В областной детской больнице провели 6 операций для малышей с таким диагнозом.

«У нас отмечается два случая материнской смертности. Один случай произошел в городе Алматы, жительница Джангельдинского района была на мероприятии и в конце концов вот произошло. По данным вскрытия уже была выставлена тромбоэмболия легочной артерии. Второй случай — это жительница города Житикары», — сообщил руководитель управления.

Кроме того, открытым остается вопрос кредиторской задолженности медорганизаций. На сегодня эта сумма превышает 200 миллионов тенге. Для решения этой проблемы, министерство здравоохранения с 1 июня повысило тарифы на услуги родовспоможения.

«То есть мы при выплате фонда социального страхования на сегодняшний день то, что расчеты проводятся мы уже должны как бы медицинские организации этот плюс ощутить. Поэтому мы и говорим, что в течении года мы будем стараться за счет внешнего аудита, за счет подъема тарифа — сократить кредиторскую задолженность», — отметил Данияр Джандаев.

В ближайшее время медорганизации ждет аудиторская проверка. В ходе которой, специалисты смогут определить слабые стороны экономической составляющей больниц.

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