442 звонка поступило в «Айкомек» из-за урагана в Костанае

171 жалобу направили для исполнения ответственным учреждениям. В основном жалобы касались: падения деревьев, отключения электроэнергии и срывов кабеля. В некоторых районах сильный ветер повалил на землю рекламные щиты и заборы.

Длилась стихия не долго, синоптики рассказывают, что отмечались такие погодные условия только в Костанае. А связанно с сильным прогревом, воздушные массы стали неустойчивые, что и привело к мощной локальной дождевой облачности и штормовому ветру.

«По Костанаю даже не по всей территории, например по станции Костанай, которая находится в поселке Заречный там порывы ветра наблюдались 6 м/с, и выпал незначительный слабый дождь. А уже автоматическая станция, которая находится в Костанай — 2 там уже порывы ветра отметились 18 м\с. И осадки небольшие 0,6 мм. Основные явления погодные проявились в центральной части города», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП»Казгидромет» Антонина Шибаршина.

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