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О погоде в Костанае и области 18 апреля

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В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, днем усиление ветра местами 15-20, порывы 25 м/с.

Температура в Костанае ожидается температура ночью +7 градусов, днём +15.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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