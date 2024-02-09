45 000 тенге. Казахстанские дети начали получать первые выплаты

С 1 февраля на счета казахстансикх детей начали поступать первые выплаты. Сумма у всех одна и та же — чуть больше 100 долларов или в перерасчёте по валютному курсу 45 тысяч тенге.

Теперь деньги будут «падать» на спецсчета ежегодно, а когда дети достигнут 18-летия, они могут использовать средства для обучения или же на приобретение жилья. В этом году в регионе выплату получат 220 тысяч человек.

«Важно помнить и понимать, что это первоначальные поступления и ежегодно сумма этих накоплений будет увеличиваться, за счет того, что будет увеличиваться активы нацфонда, а также будет начисляться инвестиционный доход. У детей накопления ежегодно будут увеличиваться и их накопления будут оставаться в активах нацфонда и они будут инвестироваться», — говорит директор КФ АО «ЕНПФ» Сауле Козыбакова.

Для того, что посмотреть поступившие средства необходимо использовать мобильное приложение Egov Mobile, или на портале Egov.kz нужно зайти в раздел «цифровые документы», затем найти раздел «дети». Если вдруг нет сведений о детях, то их нужно добавить, введя ИИН ребенка.

«В первую очередь мы рекомендуем обновить, поскольку все пользуются мобильным приложением, поэтому его лучше обновить до последней версии. Также обновить раздел цифровые документы, и после этого только обновлять данные. И только после этого если некорректные данные не справляются, то после этого можно сообщить об ошибке», — говорит ведущий специалист управления PR АО «Национальные информтехнологии Арманай Мирасова.

В Костнайском филиале ЕНПФ так же рассказали, что те казахстанцы, кому в течение года исполнится 18 лет, уже смогут использовать деньги со своего счёта. Таких в Костанайской области 10 тысяч человек.

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