В Костанайской области с 5 января 2026 года начнется прием заявок на участие в льготной ипотечной программе «Костанай жастары», ориентированной на работающую молодежь. Кредитование доступно жителям региона до 34 лет включительно.

Кто может участвовать и куда обращаться

Особенность программы в Костанайской области — участвовать могут работники всех сфер деятельности. Первый шаг для желающих — обратиться в местный акимат. В Костанае, к примеру, за прием и сопровождение заявок отвечает отдел жилищных отношений.

Как сообщил заместитель руководителя управления общественного развития акимата области Қайрат Қазез, комиссия будет формировать основной и резервный списки участников, а результаты опубликуют в открытом доступе.

— «Комиссии формируют основной и резервный список. Вся информация будет публиковаться на официальном сайте управления общественного развития: пофамильные списки прошедших, резерв и отказы», — отметил он.

Сколько средств выделили и сколько семей рассчитывают поддержать

Программа реализуется через Отбасы банк. На 2026 год предусмотрен 1 млрд тенге — это примерно на 60 участников. В целом «Костанай жастары» действует с 2022 года, и за это время жилье смогли приобрести 344 молодых специалиста.

Условия кредитования

По словам директора костанайского областного филиала Отбасы банка Асель Аскаровой, займ выдается на льготных условиях:

— «Ставка — 5% годовых. Сумма займа: до 18 млн тенге для Костаная, для других населенных пунктов региона — до 15 млн. Срок кредитования — до 19 лет, первоначальный взнос — от 10%», — сообщила она.

Требования к стажу, доходу и отсутствию жилья

Для участия необходимо:

иметь стаж работы не менее 6 месяцев на последнем месте работы; для ИП — минимум 1 год непрерывной деятельности;

на последнем месте работы; для ИП — непрерывной деятельности; при участии супругов — подать заявку может только один из них;

из них; не иметь жилья в собственности последние 5 лет , а также фактов отчуждения;

, а также фактов отчуждения; пройти проверку платежеспособности и кредитной истории.

Отдельно в банке обращают внимание на кредиты и рассрочки: они учитываются при оценке финансовой нагрузки.

— «Мы рассматриваем полную кредитную историю. Просрочки и микрокредиты тоже влияют. Если дохода недостаточно, можно привлечь до двух созаемщиков», — отметила Асель Аскарова.

Также установлен лимит дохода: не более 150 МРП в месяц. В 2026 году это составляет порядка 648 тысяч тенге. Если заявитель проживает с семьей, совокупный доход также не должен превышать этот порог.

Где можно купить жилье и сколько времени дают на поиск

После одобрения участник может приобрести квартиру только по месту работы. Жилье допускается как в новостройке, так и на вторичном рынке. На поиск подходящего варианта отводится 45 дней.

Прием заявок завершится 26 января.

