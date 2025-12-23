В Костанайской области с 5 января 2026 года начнется прием заявок на участие в льготной ипотечной программе «Костанай жастары», ориентированной на работающую молодежь. Кредитование доступно жителям региона до 34 лет включительно.
Кто может участвовать и куда обращаться
Особенность программы в Костанайской области — участвовать могут работники всех сфер деятельности. Первый шаг для желающих — обратиться в местный акимат. В Костанае, к примеру, за прием и сопровождение заявок отвечает отдел жилищных отношений.
Как сообщил заместитель руководителя управления общественного развития акимата области Қайрат Қазез, комиссия будет формировать основной и резервный списки участников, а результаты опубликуют в открытом доступе.
— «Комиссии формируют основной и резервный список. Вся информация будет публиковаться на официальном сайте управления общественного развития: пофамильные списки прошедших, резерв и отказы», — отметил он.
Сколько средств выделили и сколько семей рассчитывают поддержать
Программа реализуется через Отбасы банк. На 2026 год предусмотрен 1 млрд тенге — это примерно на 60 участников. В целом «Костанай жастары» действует с 2022 года, и за это время жилье смогли приобрести 344 молодых специалиста.
Условия кредитования
По словам директора костанайского областного филиала Отбасы банка Асель Аскаровой, займ выдается на льготных условиях:
— «Ставка — 5% годовых. Сумма займа: до 18 млн тенге для Костаная, для других населенных пунктов региона — до 15 млн. Срок кредитования — до 19 лет, первоначальный взнос — от 10%», — сообщила она.
Требования к стажу, доходу и отсутствию жилья
Для участия необходимо:
- иметь стаж работы не менее 6 месяцев на последнем месте работы; для ИП — минимум 1 год непрерывной деятельности;
- при участии супругов — подать заявку может только один из них;
- не иметь жилья в собственности последние 5 лет, а также фактов отчуждения;
- пройти проверку платежеспособности и кредитной истории.
Отдельно в банке обращают внимание на кредиты и рассрочки: они учитываются при оценке финансовой нагрузки.
— «Мы рассматриваем полную кредитную историю. Просрочки и микрокредиты тоже влияют. Если дохода недостаточно, можно привлечь до двух созаемщиков», — отметила Асель Аскарова.
Также установлен лимит дохода: не более 150 МРП в месяц. В 2026 году это составляет порядка 648 тысяч тенге. Если заявитель проживает с семьей, совокупный доход также не должен превышать этот порог.
Где можно купить жилье и сколько времени дают на поиск
После одобрения участник может приобрести квартиру только по месту работы. Жилье допускается как в новостройке, так и на вторичном рынке. На поиск подходящего варианта отводится 45 дней.
Прием заявок завершится 26 января.
