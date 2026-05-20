В Костанае на два месяца перекроют участок улицы Тәуелсіздік

— Сегодня, 09:11
Изображение для новости: В Костанае на два месяца перекроют участок улицы Тәуелсіздік

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Костаная сообщил о временном перекрытии движения по улице Тәуелсіздік. Ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ.

С 26 мая по июль текущего года движение будет закрыто на участке от улицы Бородина до улицы Чехова.

В связи с ремонтом изменится схема движения общественного транспорта. Корректировки коснутся маршрутов №11, 19, 24, 102 и 105.

Жителей города просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов.



