В Костанае на два месяца перекроют участок улицы Тәуелсіздік

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Костаная сообщил о временном перекрытии движения по улице Тәуелсіздік. Ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ.
С 26 мая по июль текущего года движение будет закрыто на участке от улицы Бородина до улицы Чехова.
В связи с ремонтом изменится схема движения общественного транспорта. Корректировки коснутся маршрутов №11, 19, 24, 102 и 105.
Жителей города просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов.
Жаңалықтар - 20.05.26-видео https://youtu.be/71lRQeRk8PY
Выпуск ТВ-новостей - 19.05.26
Выпуск ТВ-новостей - 19.05.26-видео https://youtu.be/pFEM7O8MK4M
Безопасность детей у бассейнов поручили взять под особый контроль
Аким Костаная Марат Жундубаев высказался по поводу безопасности детей во время купания в бассейнах и...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.