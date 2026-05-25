Безопасность детей у бассейнов поручили взять под особый контроль

— Сегодня, 09:09
pixabay.com


Аким Костаная Марат Жундубаев высказался по поводу безопасности детей во время купания в бассейнах и на водоёмах. По его словам, при организации отдыха необходимо усиливать контроль и привлекать дополнительных сотрудников для мониторинга ситуации.

— Правильно вопрос поднят. Это большая ответственность и большие риски. Поэтому, когда выезжают, необходимо дополнительно брать с собой сотрудников, отвечающих за безопасность, чтобы они следили за бассейном, пока дети купаются. Это надо усилить, — отметил аким.

Он подчеркнул, что в местах, где организован отдых детей, ответственность всегда особенно высокая.

— Где дети, где организовываете мероприятия, там, конечно, ответственность очень большая. Так было всегда, — добавил глава города.

Напомним, в бассейне «Термапарка» едва не утонул ребенок. 



