В Миннацэкономики ответили на предложение повысить налоги для владельцев нескольких квартир

В Министерство национальной экономики Казахстана пока не поступали предложения о повышении налоговой нагрузки для казахстанцев, владеющих второй и последующими квартирами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос СМИ, передает informburo.kz
Ранее с такой инициативой выступила глава Отбасы банк Ляззат Ибрагимова. По её мнению, с помощью налоговых механизмов необходимо бороться с так называемыми флипперами — людьми, которые покупают квартиры, делают ремонт и перепродают жильё дороже. Она считает, что такие инвесторы подогревают рынок недвижимости.
В Миннацэкономики напомнили, что налог на имущество уже зависит от стоимости недвижимости. При расчёте учитываются площадь жилья, его состояние, местоположение, уровень благоустройства, материал стен и другие параметры.
Также в ведомстве отметили, что повышенное налогообложение уже действует для недвижимости общей стоимостью свыше 450 миллионов тенге.
Пересматривать этот порог в министерстве пока не планируют, поскольку новый Налоговый кодекс действует менее полугода, и сейчас формируется практика его применения.
