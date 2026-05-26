В Миннацэкономики ответили на предложение повысить налоги для владельцев нескольких квартир





В Министерство национальной экономики Казахстана пока не поступали предложения о повышении налоговой нагрузки для казахстанцев, владеющих второй и последующими квартирами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос СМИ, передает informburo.kz

Ранее с такой инициативой выступила глава Отбасы банк Ляззат Ибрагимова. По её мнению, с помощью налоговых механизмов необходимо бороться с так называемыми флипперами — людьми, которые покупают квартиры, делают ремонт и перепродают жильё дороже. Она считает, что такие инвесторы подогревают рынок недвижимости.

В Миннацэкономики напомнили, что налог на имущество уже зависит от стоимости недвижимости. При расчёте учитываются площадь жилья, его состояние, местоположение, уровень благоустройства, материал стен и другие параметры.

Также в ведомстве отметили, что повышенное налогообложение уже действует для недвижимости общей стоимостью свыше 450 миллионов тенге.

Пересматривать этот порог в министерстве пока не планируют, поскольку новый Налоговый кодекс действует менее полугода, и сейчас формируется практика его применения.

В колонии Костанайской области 35 осуждённых оканчивают 11 класс В учреждении №38, подведомственном Департамент уголовно-исполнительной системы по Костанайской области, 35 осуждённых завершили обучение в...

На трассах Костанайской области устанавливают новые дорожные знаки Сотрудники административной полиции проводят анализ аварийности на загородных автодорогах Костанайской области и принимают дополнительные меры...