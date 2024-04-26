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45 эпизодов. Турагент, обманувшая костанайцев, получила реальный срок

Фотография для новости 45 эпизодов. Турагент, обманувшая костанайцев, получила реальный срок

pixabay.com

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении уроженки Российской Федерации Ф. за совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, в отношении двух и более лиц, неоднократно. Всего 45 эпизодов. Об этом сообщает пресс-служба областного суда. 

Судом установлено, с июня 2022 года по июнь 2023 года Ф. под предлогом предоставления туристических пакетов под видом туристического агента, путем обмана и злоупотребления доверием туристов, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, присвоила денежные средства потерпевших, оплаченные за приобретение путевок в Японию, объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Дубай, Египет, Тайланд, Вьетнам и.т.д., после чего распорядилась ими на иные цели.

В результате преступных действий Ф. 71 потерпевшему причинен значительный материальный ущерб, в том числе в особо крупном размере, на общую сумму более 78 миллионов тенге.

В суде подсудимая Ф. вину полностью признала, в содеянном раскаялась и обязалась возместить ущерб потерпевшим.

Ее вина помимо признательных показаний, доказана показаниями потерпевших, свидетелей, а также материалами дела.

Большинство потерпевших просили наказать Ф. по всей строгости закона, ввиду не возмещения причиненного им материального ущерба.

Сторона защиты просила назначить Ф. наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, наличие не возмещенного ущерба потерпевшим, суд назначил Ф. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг в сфере туризма, сроком на 6 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

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