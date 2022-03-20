45 пассажиров сняли с рейса Нур-Султан — Костанай. В Комитете гражданской авиации объяснили причины, передает Tengrinews.kz.

«На воздушном судне А320, на котором 19 марта 2022 года был запланирован рейс авиакомпании Fly Arystan КС-7341 по маршруту Нур-Султан — Костанай, были обнаружены временные технические ограничения, в связи с которыми воздушное судно могло принять на борт не более 110 пассажиров. После установления ограничений 45 пассажирам, которые не смогли вылететь на данном рейсе, были оказаны услуги, предусмотренные действующим законодательством», — сообщили в КГА.

Это переоформление билетов на другие даты либо возврат стоимости билетов (в случае возврата билетов пассажирам предоставлена возможность последующей покупки билетов на сумму, трехкратно превышающую стоимость имеющегося билета). В связи с чем 13 пассажирам оформлен полный возврат и 32 пассажира согласились на перелет 20 и 21 марта.

Кроме того, в Комитете добавили, что пассажирам предоставлены прохладительные напитки, горячее питание и услуги по проживанию в гостинице.

«В связи с данным случаем «Авиационной администрацией Казахстана» в период с 24 по 25 марта текущего года запланирована внеплановая проверка авиакомпании на предмет соблюдения прав пассажиров. В случае установления фактов нарушения со стороны авиакомпании будут приняты соответствующие меры», — заключили в КГА.

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