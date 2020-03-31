45% школ Костанайской области будут учится в обычном режиме

45 процентов костанайских школ с 6 апреля будут учиться в обычном режиме, оставшиеся — перейдут на дистанционку. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель управления образования Костанайской области. По словам Василия Цымбалюка, в стандартном режиме будут учиться сельские школы, в которых слабый интернет и количество учеников не превышает 80 человек.

По словам руководителя управления образования Костанайской области Василия Цымбалюка, последняя четверть учебного года продлится с 6 апреля по 22 мая и практически все учащиеся перейдут на дистанционное образование. В школах, находящихся далеко от райцентров, там где слабый интернет, и там, где учащихся меньше 80 человек, учебный процесс будет организован в обычном режиме, но с усилением санитарно-эпидемиологических мер. Таких школ в регионе около 45%. В них около 7,5 тысяч учеников, но это лишь 7% от общего количества учащихся. Остальные школы области с контенгентом свыше 100 тыс. школьников будут обучаться дистанционно.

«Педагоги области сейчас активно осваивают проведение видеоконференций в приложении «Zoom», работу с платформами Modle, Платонус, Сова и другие. Отмечу, что уроки в дистанционном формате отличаются от привычных нам 40-минутных, их продолжительность составляет не больше 10-15 минут. В тех регионах, где нет широкополосного интернета, в передаче заданий могут быть задействованы популярные мессенджеры WhatsApp и Telegram, электронная почта при использовании смартфонов. Через электронный дневник «Кунделик» учителя передают задания и получают готовые ответы, активно задействуя обратную связь»,- сказал руководитель управления образования акимата Костанайской области Василий Цымбалюк.

Сегодня каждая школа выстраивает учебный процесс, основываясь на рекомендациях и исходя из имеющихся ресурсов. В помощь учителям — телевизионные уроки. 10-минутные уроки с объяснением новых тем будут транслироваться на канале «Балапан» на казахском языке и на канале «Ел арна» — на русском. Решается и вопрос нехватки компьютеров.

«На данный момент около 4 тыс учащихся области нуждаются в компьютерах, у почти 4,5 тыс школьников нет доступа к сети интернет. Но этот вопрос сейчас решается.Более 5 тыс единиц школьной компьютерной техники передается из организаций образования педагогам и учащимся, в первую очередь, детям из социально-уязвимых категорий семей, на возвратной основе. Также из местного бюджета выделено 300 млн тенге на приобретение дополнительных 1759 компьютеров. В городах и районах области организована работа по приобретению модемов для подключения мобильного интернета»,- говорит Василий Цымбалюк.

Родителей особенных детей волнует вопрос работы психолого-медико-педагогической комиссии. Первичное обследование детей в комиссии будет проходить строго по предварительной записи, повторные обследования для подтверждения диагноза — в дистанционном режиме. По этому вопросу костанайцы могут обратиться по телефону 39 64 16. Василий Цымбалюк озвучил и телефон Центра психологической поддержки — 37- 08-58. Туда могут звонить как ученики, так и их родители.

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