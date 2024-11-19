45 сёл планируют упразднить в Северо-Казахстанской области. Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА» и находится на публичном обсуждении до 27 ноября? передает informburo.kz
Упразднению подлежат населённые пункты региона с численностью менее 50 человек. А именно:
В Аккайынском районе:
- село Лесные Поляны Полтавского сельского округа;
- село Сенное Власовского сельского округа;
- село Ульги Ивановского сельского округа.
В Есильском районе:
- село Калиновка Амангельдинского сельского округа;
- село Славянка Заградовского сельского округа;
- село Алка Заречного сельского округа (включить в состав села Караагаш);
- село Гурьяновка Заречного сельского округа (включить в состав села Чириковка);
- село Жекеколь Петровского сельского округа (включить в состав села Петровка);
- село Оседлое Петровского сельского округа (включить в состав села Петровка);
- село Тамамбай Бескудуского сельского округа (включить в состав села Бескудук);
- село Новоузенка Корнеевского сельского округа (включить в состав села Леонидовка).
В Жамбылском районе:
- село Суатколь Жамбылского сельского округа (включить в состав села Жамбыл);
- село Амангельды Жамбылского сельского округа (включить в состав села Жамбыл);
- село Рождественка Мирного сельского округа (включить в состав села Мирное);
- село Богдановка Благовещенского сельского округа (включить в состав села Благовещенка);
- село Орталык Троицкого сельского округа (включить в состав села Троицкое);
- село Ястребинка Пресноредутского сельского округа (включить в состав села Пресноредуть).
В районе Магжана Жумабаева:
- село Камышлово Конюховского сельского округа (включить в состав села Конюхово);
- село Изобильное Возвышенского сельского округа (включить в состав села Возвышенка);
- село Алуа Возвышенского сельского округа (включить в состав села Александровка);
- село Екатериновка Бастомарского сельского округа (включить в состав села Бастомар);
- село Сейфолла Тамановского сельского округа (включить в состав села Таманское);
- село Мичурино сельского округа Аққайын (включить в состав села Хлебороб).
В Кызылжарском районе:
- село Исаковка Виноградовского сельского округа (включить в состав села Сумное);
- село Краснопёровка Бугровского сельского округа.
В Мамлютском районе:
- село Сливное Беловского сельского округа (включить в состав села Чистое);
- село Катанай Новомихайловского сельского округа (включить в состав села Новомихайловка);
- село Красный Октябрь Пригородного сельского округа (включить в состав села Покровка);
- остановочный пункт 2591 км Пригородного сельского округа (включить в состав села Покровка);
- село Новоукраинка Становского сельского округа (включить в состав села Афонькино).
В районе имени Габита Мусрепова:
- село Куйган Возвышенского сельского округа (включить в состав села Чернозубовка);
- село Узынколь Червонного сельского округа района (включить в состав села Червонное).
В Тайыншинском районе:
- село Восточное Кировского сельского округа (включить в состав села Кирово);
- село Мирное Кировского сельского округа (включить в состав села Кирово);
- село Трудовое Кировского сельского округа (включить в состав села Кирово);
- село Глубокое Краснополянского сельского округа (включить в состав села Черниговка);
- село Комсомольское Рощинского сельского округа (включить в состав села Рощинское);
- село Тениз Чермошнянского сельского округа (включить в состав села Чермошнянка).
В Тимирязевском районе:
- село Приозерное Акжанского сельского округа (включить в состав села Акжан);
- село Северное Докучаевского сельского округа (включить в состав села Докучаево).
В Уалихановском районе:
- село Жумысшы Бидайыкского сельского округа (включить в состав села Ондирис);
- село Карамырза Коктерекского сельского округа (включить в состав села Каратерек);
- село Малкара Каратерекского сельского округа (включить в состав села Каратерек).
В районе Шал акына:
- село Куртай Юбилейного сельского округа (включить в состав села Узынжар);
- село Тельманово Юбилейного сельского округа.