45 сёл планируют упразднить в Северо-Казахстанской области. Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА» и находится на публичном обсуждении до 27 ноября? передает informburo.kz

Упразднению подлежат населённые пункты региона с численностью менее 50 человек. А именно:

В Аккайынском районе:

село Лесные Поляны Полтавского сельского округа;

село Сенное Власовского сельского округа;

село Ульги Ивановского сельского округа.

В Есильском районе:

село Калиновка Амангельдинского сельского округа;

село Славянка Заградовского сельского округа;

село Алка Заречного сельского округа (включить в состав села Караагаш);

село Гурьяновка Заречного сельского округа (включить в состав села Чириковка);

село Жекеколь Петровского сельского округа (включить в состав села Петровка);

село Оседлое Петровского сельского округа (включить в состав села Петровка);

село Тамамбай Бескудуского сельского округа (включить в состав села Бескудук);

село Новоузенка Корнеевского сельского округа (включить в состав села Леонидовка).

В Жамбылском районе:

село Суатколь Жамбылского сельского округа (включить в состав села Жамбыл);

село Амангельды Жамбылского сельского округа (включить в состав села Жамбыл);

село Рождественка Мирного сельского округа (включить в состав села Мирное);

село Богдановка Благовещенского сельского округа (включить в состав села Благовещенка);

село Орталык Троицкого сельского округа (включить в состав села Троицкое);

село Ястребинка Пресноредутского сельского округа (включить в состав села Пресноредуть).

В районе Магжана Жумабаева:

село Камышлово Конюховского сельского округа (включить в состав села Конюхово);

село Изобильное Возвышенского сельского округа (включить в состав села Возвышенка);

село Алуа Возвышенского сельского округа (включить в состав села Александровка);

село Екатериновка Бастомарского сельского округа (включить в состав села Бастомар);

село Сейфолла Тамановского сельского округа (включить в состав села Таманское);

село Мичурино сельского округа Аққайын (включить в состав села Хлебороб).

В Кызылжарском районе:

село Исаковка Виноградовского сельского округа (включить в состав села Сумное);

село Краснопёровка Бугровского сельского округа.

В Мамлютском районе:

село Сливное Беловского сельского округа (включить в состав села Чистое);

село Катанай Новомихайловского сельского округа (включить в состав села Новомихайловка);

село Красный Октябрь Пригородного сельского округа (включить в состав села Покровка);

остановочный пункт 2591 км Пригородного сельского округа (включить в состав села Покровка);

село Новоукраинка Становского сельского округа (включить в состав села Афонькино).

В районе имени Габита Мусрепова:

село Куйган Возвышенского сельского округа (включить в состав села Чернозубовка);

село Узынколь Червонного сельского округа района (включить в состав села Червонное).

В Тайыншинском районе:

село Восточное Кировского сельского округа (включить в состав села Кирово);

село Мирное Кировского сельского округа (включить в состав села Кирово);

село Трудовое Кировского сельского округа (включить в состав села Кирово);

село Глубокое Краснополянского сельского округа (включить в состав села Черниговка);

село Комсомольское Рощинского сельского округа (включить в состав села Рощинское);

село Тениз Чермошнянского сельского округа (включить в состав села Чермошнянка).

В Тимирязевском районе:

село Приозерное Акжанского сельского округа (включить в состав села Акжан);

село Северное Докучаевского сельского округа (включить в состав села Докучаево).

В Уалихановском районе:

село Жумысшы Бидайыкского сельского округа (включить в состав села Ондирис);

село Карамырза Коктерекского сельского округа (включить в состав села Каратерек);

село Малкара Каратерекского сельского округа (включить в состав села Каратерек).

В районе Шал акына:

село Куртай Юбилейного сельского округа (включить в состав села Узынжар);

село Тельманово Юбилейного сельского округа.

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