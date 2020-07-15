45 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Костанае

Все случаи зарегистрированы в областном центре. В регионах заболевших не выявлено, сообщает оперативный штаб.

Костанайцы обследованы в рамках эпиднадзора при госпитализации, как контактные с ранее заболевшими КВИ и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ.

По результатам диагностических исследований ПЦР уточнен диагноз COVID-19. Выявляются лица контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий.

По состоянию на 14.07.2020 года в регионе выявлено 1696 человек с инфекцией COVID-19, выздоровело 772 человека.

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