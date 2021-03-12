450 доз. Героин в особо крупном размере изъят у 18-летнего жителя города Тобыл

Сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности УП Костаная в городе Тобыл задержан местный житель, у которого изъято наркотическое средство «героин» в особо крупном размере.

В рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в города Тобыл Костанайского района у мужчины в ходе личного досмотра в кармане куртки в пачке из под сигарет обнаружен и изъят героин весом 9,2 грамма.

При проведении следственных мероприятий в спальне жилого дома обнаружено и изъято 7 полиэтиленовых свертков с героином весом 125,3 грамма, находящихся в пластиковой банке.

Общий вес героина составил более 130 грамм или в случае употребления рассчитан на 450 доз. Если переводить в денежный эквивалент, то сумма составит около 2-х миллионов тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст.296 ч.4 Уголовного кодекса (хранение наркотических средств в особо крупном размере). В текущем году из незаконного оборота сотрудниками УПН ДП изъято свыше 6 кг. различных наркотических средств, из которых более 360 гр. составляет героин, зарегистрировано

33 уголовных дела по фактам, связанных со сбытом наркотиков, 17 фактов хранения в особо крупном размере, 6 факта контрабанды и 60 наркопроступков.

Ранее, в феврале т.г., оперативниками был задержан ранее судимый 35-летний житель г.Тобыл Костанайского района. Общий вес изъятого у мужчины героина составил более двухсот грамм.

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