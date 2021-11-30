450 тысяч тенге в месяц. Дневник расходов семьи с тремя детьми

uznayvse.ru
Пока в правительстве докладывали о нулевом росте на продовольственные товары, казахстанцы жалуются на повышение цен. Журналисты недавно интересовались у министров их расходами на продукты. Так, министр энергетики Магзум Мирзагалиев ответил, что его семья тратит в месяц на продукты 200 тысяч тенге. При этом в семье чиновника пятеро детей.
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Tengrinews.kz решили зафиксировать личные расходы казахстанцев в серии публикаций, где наши читатели будут делиться своими тратами в течение недели и общей суммой расходов за месяц.
Для первой публикации мы искали среднестатистическую семью с двумя или тремя детьми, с арендной квартирой или ипотекой. Но поделиться своими личными расходами пока согласилась только мама троих детей.
«Меня зовут Айгерим, мне 30 лет. Живу в Алматы. Разведена, трое детей. Старшему сыну 7 лет, он школьник. Среднему сыну 5 лет, дочери 3 года, оба ходят в детский сад. Своего жилья нет, поэтому снимаем с детьми однокомнатную квартиру», — рассказала в беседе мама троих детей.
Ежемесячный доход:
- моя зарплата — 150 000 тенге;
- алименты (по договоренности с бывшим супругом) — 170 000 тенге;
- материальная помощь от мамы — 100 000 тенге.
Итого — 420 000 тенге.
«Несмотря на то, что бывший супруг оплачивает алименты, на жизнь нам денег не хватает. Выручает мама. Она финансово помогает мне и детям. Благодаря ее помощи закрываю половину оплаты за аренду квартиры и покупаю продукты», — поведала наша героиня.
Регулярные расходы (каждый месяц):
- аренда квартиры — 120 000 тенге;
- коммунальные слуги — 8 000 тенге (интернет и электроэнергия);
- оплата за посещение детского сада сыном — 18 500 тенге;
- оплата за посещение детского сада дочерью — 18 500 тенге;
- питание старшего сына в школе — 10 000 тенге;
- закуп продуктов на месяц — 50 000 тенге (без учета ежедневных покупок);
- продленка старшего сына в школе — 38 000 тенге;
- общественный транспорт — 4000 тенге;
- такси — 20 000 тенге.
Итого — 287 000 тенге.
«Для экономии я стараюсь ездить на автобусах, но не всегда это получается с маленькими детьми. В этом месяце я очень много потратила на такси, так как сестренки попали в больницу и нужно было к ним ездить», — поделилась она.
Ежемесячные кредитные обязательства:
- кредит (на лечение зубов) — 17 000 тенге;
- кредитная карта (одежда детей, косметика себе) — 33 000 тенге.
Итого — 50 000 тенге.
Расходы в течение недели.
Воскресенье, 21 ноября.
Фрукты — 1322 тенге;
продукты — 620 тенге;
перчатки ребенку — 1500 тенге;
ручки детям — 400 тенге;
книги детям — 6000 тенге.
Итого — 9 482 тенге.
Понедельник, 22 ноября.
Продукты — 2 157 тенге;
бытовая химия — 2 300 тенге;
ремонт обуви — 2000 тенге.
Итого — 6 457 тенге.
Вторник, 23 ноября.
Продукты — 1 020 тенге;
салон — 5000 тенге.
Итого — 6 020 тенге.
Среда, 24 ноября.
Продукты — 540 тенге;
фрукты — 1 210 тенге.
Итого — 1 750 тенге.
Четверг, 25 ноября.
Продукты — 5 310 тенге;
фрукты — 427 тенге;
прочие расходы — 4000 тенге.
Итого — 9 737 тенге.
Пятница, 26 ноября.
Продукты — 2 490 тенге.
Суббота, воскресенье, 27-28 ноября
Игрушка ребенку — 700 тенге;
такси — 1 400 тенге;
фрукты — 1 055 тенге;
стрижка детей — 1400 тенге;
аптека — 3 870 тенге.
Итого — 8 425 тенге.
Доход семьи составляет 420 000 тенге. Ежемесячные обязательные траты семьи в ноябре составили 337 000 тенге без учета расходов на каждый день. За прошедшую неделю мама троих детей потратила 44 361 тенге. В среднем ежемесячно семья тратит 450-460 тысяч тенге в месяц.
«Это расходы без учета покупки зимней одежды детям, мяса. Куртки и обувь сыновьям в этот раз купил папа бывшего мужа. Также помогает сейчас он и с мясом, сам привозит. Мама моя мне материально помогает каждый месяц. Но при всем при этом все равно приходится брать в долг. Иногда золото в ломбард сдаю, чтобы выкрутиться. Из-за растущих цен на продукты, одежду, услуги никак не могу выйти в плюс. Сейчас, к примеру, я должна магазину у дома за продукты питания 30 000 тенге. В общем, не живу, а выживаю. Но эти проблемы временные, я надеюсь. Очень хочу решить все эти финансовые вопросы», — резюмировала наша героиня.
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