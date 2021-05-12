Костанайца, находящегося в международном розыске с прошлого года, нашли

В феврале 2020 года в Отдел полиции Карабалыкского района обратилась жительница села Святославка Цилинко Галина. По её словам, сын выехал на заработки в Челябинскую область и через некоторое время перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

По данному заявлению было заведено розыскное дело и проведены работы по объявлению мужчины в международный розыск.

11 мая 2021 года в отдел полиции поступила информация о том, что в результате проведенных оперативно-розыскных работ, пропавший гражданин найден живым и невредимым в г. Набережные-Челны Российской Федерации. При себе он не имел никаких документов.

После проведенных переговоров с российскими коллегами, было принято решение о выдаче свидетельства для возвращения Александра Цилинко на родину.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства данного происшествия.

В свою очередь, мать Александра, Галина, выражает огромную благодарность полицейским, за их помощь в поисках сына.

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