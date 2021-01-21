46-летняя женщина возглавляла группу скотокрадов в Костанайской области

В Аулиеколе задержаны скотокрады. Подозреваемые похитили 8 голов лошадей и 4 головы КРС.

Подозреваемых в восьми кражах скота задержали полицейские аулиекольские полицейские в ходе операции «Скотокрад». В дежурную часть отдела полиции Аулиекольского района с августа прошлого года стали поступать заявления от жителей района, о кражах скота. Местные жители рассказали, что с территорий частных хозяйств и с вольного выпаса пропадали лошади и КРС.

Полицейские начали проводить оперативные мероприятия. По словам заместителя начальника отдела полиции Аулиекольского района подполковника Жансерика Хасанова, оперативники установили преступную группу, во главе с 46-летней женщиной, жительницы села Новонежинка. Также полицейские установили четверых жителей Аулиекольского района.

Схема краж была такова: на автомашине «Ваз-2107» скотокрады ездили по поселкам и высматривали скот. Один из подозреваемых угонял скот в определенное место, другие были резчиками. К примеру, в поселке Чили 38- летний подозреваемый украл с поля пасущуюся лошадь, а потом не ней же угонял скот с других поселков.

Потерпевшим из поселков Чили, Первомайский и Диевское уцелевший похищенный скот вернули полицейские. Проводится расследование. Санкция статьи 188-1 часть 3 УК РК «Скотокрадство», совершенное неоднократно наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.