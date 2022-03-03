46 минут в ледяной воде. Костанаец побил предыдущий рекорд Казахстана

Буквально несколько дней назад костанаец Максим Грынькив просидел в проруби ровно 46 минут, побив тем самым рекорд жителя столицы. Он пробыл в ледяной купели на одну минуту дольше чем Кайырбек Аяшев.

По словам криоатлета, к такому результату он шел несколько лет. К примеру, в прошлом году он мог пробыть в студеной воде 30 минут, но узнав о рекорде Казахстана — в 45, решил попробовать его побить.

«Насчет рекорда, тут такой интересный момент, что нужно всегда последовательно подходить. Если вы думаете ,что я пришел за день, и большинство наверное так думают, за день пришел и сел на 46 минут, нет. Это как минимум уже 2 года полноценной ходьбы каждый день, это периодические посиделки по 15 минут, посиделки по 20 минут, но все шло на увеличение результата», — говорит криоатлет.

Однако, найти информацию, как же попасть в официальный реестр рекордов, ему пока не удалось. Свою попытку он зафиксировал лишь на видео. Оно снято одним планом и монтажу не подвергалось. По словам Максима, такое длительное пребывание в проруби отрицательно на его здоровье не сказывается.

«4 дня прошло с рекорда. Нету никаких проблем, ни с почками, ни с простатитом, ни с носом, ни с насморком, все в порядке. Чем больше занимаемся, тем больше получаем», — делится Максим.

Наше интервью длилось около пятнадцати минут, и все это время Максим находился в воде. При этом ощущения, что он замерз и пора бы прервать беседу, у нашей съемочной группы не появилось. По словам криоатлета, при правильном подходе и соответствующей подготовке многие люди смогут закаляться таким образом. Поддерживает его увлечение мама, есть и другие единомышленники.

«У меня план один — это последовательное развитие собственного организма. Это самое основное. Я не стремлюсь, чтобы прям рекорды, рекорды бить. Я стремлюсь, чтобы мой организм мог это делать. Мог сопротивляться нынешнему ковиду грубо говоря, омикрону. И всем остальным проблемам», — объясняет мужчина.

По мимо закаливания, костанаец занимается и дыхательными практиками, и лечебным голоданием. Говорит, что в современном мире, человек должен обязательно вести здоровый образ жизни и находить время для полезных привычек.

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