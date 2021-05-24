Сразу несколько пожаров произошло в Костанайской области

За выходные с 22 по 23 мая техногенные ЧС вспыхнули в нескольких городах и районах Костанайской областb, сообщает пресс-служба

ДЧС Костанайской области.

В Сарыкольском районе на окраине села Сарыколь горел жилой дом, в котором проживал одинокий пенсионер. Утром 23 мая в 09:19 на пульт 101 позвонили жители села. К моменту прибытия пожарных, дом горел открытым пламенем на площади 150 квадратных метров.

В горящем помещении в одной из комнат на полу обнаружен хозяин дома 1958 года рождения. Огнеборцы оказали мужчине первую доврачебную помощь, но вскоре, прибывшие работники скорой помощи, констатировали его смерть.

Пожарные локализовали огонь в 10:12. Для выяснения причины пожара на месте происшествия работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС.

23 мая в 19:08 по проспекту Кобыланды Батыра, где находится бульвар молодёжи, загорелась припаркованная Волга. Горел салон автомашины на площади 2 кв. м.

В воскресенье в 14:34 на территории Фёдоровского района между селами Ленина и Жанахай вспыхнул автомобиль марки Фольксваген. Машина горела в степи в жаркую погоду при сильном ветре. В результате выгорел салон и колеса.

А в Рудном в этот же день в 17:14 горел моторный отсек иномарки.

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