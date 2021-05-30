В ЕНПФ вернули 141,3 млрд тенге, перечисленных для улучшения жилищных условий

Для улучшения жилищных условий на спецсчета казахстанцев перевели более 1,4 трлн тенге тенге, исполнив 292 520 заявлений. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила более 4,7 млн тенге. Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Мангистауской области (16,7%), Алматы (16,4%) и Нур-Султана (13,0%).

«141,3 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам», – говорится в сообщении.

ЕНПФ также перевёл 6,4 млрд тенге для покрытия расходов казахстанцев на лечение, исполнив 6626 заявлений. Средняя сумма единой пенсионной выплаты на лечение составляет 1 млн тенге. На счета вкладчиков в ЕНПФ вернули 1,4 млрд тенге от уполномоченного оператора – Отбасы банка.

«В общей сложности вкладчиками было возращено 40 718 заявлений (жильё/лечение) на общую сумму 142,7 млрд тенге. Для исключения случаев возврата средств в ЕНПФ, потери инвестиционного дохода и гарантии государства, а также преждевременного исчисления ИПН рекомендуем вкладчикам ответственно и тщательно планировать использование единовременных пенсионных выплат», – отметили в фонде.

В ЕНПФ также поступило 2138 заявлений на перевод накоплений компаниям, управляющим инвестиционным портфелем, из них исполнено 1649 заявлений на общую сумму около 3,6 млрд тенге. Средняя сумма перевода составляет около 2,2 млн тенге.