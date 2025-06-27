Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о намерениях правительства повысить минимальную заработную плату (МЗП) в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах совместного заседания палат Парламента Жакупова сообщила, что в 2024 году Министерство труда впервые утвердило методику расчёта минимальной заработной платы. Новый подход основан на показателях производительности труда, медианной зарплаты на рынке и уровне инфляции.

«На сегодняшний день несколько институтов проводят исследования, чтобы обеспечить точные показатели по производительности труда, по медианной заработной плате в разрезе регионов, в разрезе отраслей и все они лягут в основу расчета МЗП», — пояснила Жакупова.

По словам министра, точные суммы будут определены после завершения соответствующих исследований.

«Планируем завершить до конца текущего года, чтобы с 1 января следующего года повысить МЗП», — заключила она.

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