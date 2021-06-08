В Костанае полицейский спас девушку, которая собиралась спрыгнуть с 5 этажа

Об инциденте нам сообщили наши читатели. В аккаунте alau.kz в инстаграм размещен небольшой диалог нашего читателя с полицейским — спасителем. Позже случай прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области.

7 июня патрульный полицейский, младший лейтенант полиции Ныгмет Удербаев заступил в ночную смену на дежурство. Вместе с напарником – младшим лейтенантом полиции Нурлыбеком Байкенжиным патрулировали на автомашине город. Около 23.05 поступила заявка на «102» о том, что по улице Дощанова девушка хочет выпрыгнуть из окна пятиэтажного дома. В это время автопатруль находился по близости в районе улиц Л. Беды и Мауленова. Прибыв на место Ныгмет Удербаев, действительно увидел девушку, которая сидела на подоконнике окна пятого этажа, свесив ноги вниз.

«Времени на уговоры не было. Я понял, что она в любой момент может прыгнуть вниз. Поэтому быстро поднялся на пятый этаж, этой квартиры и попытался открыть дверь», — рассказывает Удербаев.

Напарник в это время был внизу. Дверь открыть не удалось и полицейский принял решение, попасть в квартиру через соседний подъезд. Поднявшись вновь на пятый этаж, он попал в соседнюю квартиру, а затем на балкон, которой находится через стенку с балконом девушки. Между нами была деревянная перегородка. Хозяин квартиры разрешил сломать ее и попасть на смежный балкон.

«Я разбил эту деревянную перегородку и смог попасть в квартиру девушки и успел остановить ее от прыжка. Она расплакалась и сказала, что поссорилась со своим парнем», — рассказывает Ныгмет Удербаев.

Очевидцы этого происшествия сняли все на видео и поблагодарили стража порядка за оказанную помощь.

Ныгмет Удербаев в патрульной полиции работает уже более 8 лет. Он отмечает, что за это время были разные случаи в его практике.

«Спасали из пожара, оказывали помощь в непогоду водителям, оказавшимся в сложной дорожной ситуации. Эта обычная наша работа», — отмечает патрульный полицейский.

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