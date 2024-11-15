470 миллионов в тени рассрочек: в Костанае вынесли приговор по громкому делу в Костанае

В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном неоднократно и в отношении нескольких лиц.
Как установил суд, подсудимая, действуя через зарегистрированное на своё имя ИП «Velvet», размещала предложения на интернет-площадках «Kaspi Магазин» и «HalykMarket». Она предлагала оформить товары в рассрочку по программам «0-0-12» и «0-0-24», однако изначально не намеревалась выполнять обязательства. Полученные средства женщина обналичивала и использовала в личных целях.
Кроме того, фигурантка предлагала услуги по обмену валюты по заниженному курсу — ниже официального уровня в обменных пунктах Костанайской области. При этом лицензии на проведение подобных операций у неё не было. Полученные от клиентов деньги она также присваивала.
В результате действий подсудимой потерпевшим причинён ущерб на сумму свыше 470 миллионов тенге.
В ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности и запретом заниматься деятельностью в сфере финансовых услуг сроком на 10 лет. Потерпевшие настаивали на строгом наказании и удовлетворении гражданских исков.
Сама подсудимая признала вину по девяти эпизодам и заявила о раскаянии. Однако по эпизоду, связанному с ущербом свыше 430 миллионов тенге, вину не признала.
Суд учёл смягчающие обстоятельства — наличие малолетних детей и признание вины по части эпизодов. Отягчающих обстоятельств установлено не было. Также отмечено, что ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.
По итогам разбирательства ей назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности с лишением права заниматься деятельностью в сфере оказания финансовых услуг сроком на 5 лет. При этом исполнение наказания отсрочено на 5 лет.
Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены в полном объеме.
