480,2 млрд тенге вернули на пенсионные счета казахстанцев

С января 2021 года по июль 2022 года ЕНПФ исполнил 1 325 680 заявлений вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий.

На спецсчета казахстанцев фонд перевел более 3,1 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн тенге, сообщает пресс-служба ЕНПФ, передает informburo.kz

Больше всего заявлений направлено жителями Алматы (17,63%), Нур-Султана (13,97%), Мангистауской области (10,36%).

В ЕНПФ отметили, что за указанный период порядка 449,0 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков из-за того, что единовременные пенсионные выплаты не были использованы на улучшение жилищных условий в установленные сроки.

Также ЕНПФ исполнены 386 884 заявления на лечение на общую сумму 300,2 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 млн тенге. На ИПС вкладчиков вернули 31,2 млрд тенге, данные средства также не были использованы на лечение в установленные сроки.

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) на 1 июля текущего года переведено порядка 8,7 млрд тенге, ЕНПФ исполнены 5 876 заявлений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге.

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