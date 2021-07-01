В Костанайской области намерены продавать популярную LADA уже с июля

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК аким Костанайской области Архимед Мухамбетов рассказал о главных достижениях и планах региона, а также подвёл итоги социально-экономического развития за текущий период 2021 года.

Как отметил глава области, Костанай готов насытить авторынок различными марками машин и сельхозтехников.

«Проектов у «СарыаркаАвтопром» — большое количество. Закреплено сотрудничество с руководством кампаний «АвтоВАЗ» и KIA Motors, с Петербургским тракторным заводом и белорусским «Гомсельмашем», а также с итальянской компанией SDF Group. С марта начата сборка автомобилей KIA, с начала года уже продано порядка 1900 машин. На финальной стадии подписание соглашения на производство автомобилей Renault, а с АО «АвтоВАЗ» костанайцы намерены продавать популярную LADA уже с июля этого года», — отметил аким области.

На базе компании «Агромашхолдинг KZ» открыт локализационный центр, работа которого снизит себестоимость продукции.

К слову, доля машиностроения составляет 38,5% от общего объема обрабатывающей промышленности региона.

Локализационный центр продолжает успешную деятельность в Костанае.

Это первый проект по увеличению наращивания локализации производства сельхозтехники в Казахстане.

Сегодня здесь производятся балластные грузы для тракторов, жатки, сеялки, пресс-подсборщики, подмоторные рамы, оснастки для автомобилей.

Установлено самое современное и технологичное оборудование, а также уникальная по масштабам Казахстана линия порошковой окраски металлических деталей.

В перспективе специалисты Локализационного центра АО «АгромашХолдингKZ» намерены увеличивать уровень локализации своего производства. В частности, тракторов LOVOL и костанайских «Кировцев», комбайнов ESSIL. В планах также совместное с итальянцами производство тракторов DEUTZ-FAHR и посевных комплексов «Пётенгер» — с австрийской компанией.

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