484 млн тенге из субсидий на использование «зелёных» технологий похитили в Костанайской области

В Костанайской области выявили факт хищения бюджетных средств при закупке оборудования для сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, сообщает informburo.kz

«Агентство расследует уголовное дело по статье 190, часть 4, пункт 2 УК РК – «Мошенничество в особо крупном размере» – в отношении группы лиц, похитившей бюджетные средства в особо крупном размере – 484 млн тенге, выделенные по государственной инвестиционной программе», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что эти средства были выделены крестьянским хозяйствам области в качестве субсидий на приобретение оборудования для подъёма воды из скважин с использованием солнечной энергии.

«В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде», – отметили в агентстве.

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