49-летний мужчина пропал в Костанайской области

Информацию о розыске распространяют волонтеры в социальных сетях, передает alau.kz

В Костанайской области разыскивается Луковенко Сергей Леонтьевич, 01.06.1971 года рождения. Мужчина вышел из дома в поселке Аманкарагай, Аулиекольского района, но так и не вернулся. Пропал 20 ноября 2020 года.

Приметы: худощавого телосложения, рост 170-172 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы и усы темно-каштановые, ярко выраженная седина в височной области.

Был одет: куртка и штаны камуфляжные (роба), шапка и сапоги черного цвета.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении человека, просьба сообщить по телефонам: 102 или 8-707-197-18-48.

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