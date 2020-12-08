49-летний мужчина пропал в Костанайской области

Информацию о розыске распространяют волонтеры в социальных сетях, передает alau.kz
В Костанайской области разыскивается Луковенко Сергей Леонтьевич, 01.06.1971 года рождения. Мужчина вышел из дома в поселке Аманкарагай, Аулиекольского района, но так и не вернулся. Пропал 20 ноября 2020 года.
Приметы: худощавого телосложения, рост 170-172 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы и усы темно-каштановые, ярко выраженная седина в височной области.
Был одет: куртка и штаны камуфляжные (роба), шапка и сапоги черного цвета.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении человека, просьба сообщить по телефонам: 102 или 8-707-197-18-48.
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