49 случаев коронавируса выявили в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

5 ноября в Костанайской области зарегистрировано 49 случаев COVID-19. Заболевшие: 23 жителя Костаная, 7 — Костанайского района, 6- г.Житикары, 3– г.Лисаковск, 3 – Карабалыкского района, 2- Узункольского и по 1 случаю в г.Аркалык, Аулиекольском, Мендыкаринском, Федоровском, Денисовском районах.

34 обследованы по самообращению, 8 обследованы с профцелью, при пересечении государственной границы через автопереходы, 5 в целях эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 1 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 обследован с профцелью, перед поступлением на вахту.

Из числа инфицированных 34 с симптомами заболевания, 15 — бессимптомные.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 5 ноября зарегистрировано 3753 случая COVID-19, выписано с выздоровлением 3225 человек.

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