5,4 млрд тенге перечислено казахстанцам за продуктово-бытовые наборы в июле

В июле порядка 1 млн казахстанцев получили выплаты за продуктово-бытовые наборы на общую сумму 5,4 млрд тенге. Данным видом соцподдержки планируется охватить 1,1 млн человек, сообщает zakon.kz.
Как сообщалось ранее, по поручению главы государства в период действия режима ЧП и карантинных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в целях социальной поддержки граждан был расширен перечень получателей продуктово-бытовых наборов. Для минимизации контактов граждан и недопущения распространения COVID-19 наборы были заменены эквивалентными денежными выплатами.
Получателями выплат являются граждане, относящиеся к 5 социальным группам:
– дети в возрасте от 6 до 18 лет, из числа получателей адресной социальной помощи;
– дети-инвалиды до 16 лет за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;
– инвалиды I, II, III группы всех возрастов за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;
– лица, воспитывающие ребенка-инвалида;
– безработные граждане, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости.
Списки получателей данного вида помощи формируются местными исполнительными органами, — сообщили в в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
В период с марта по май эти выплаты были начислены 1 млн человек на общую сумму 13,5 млрд тенге.
Напомним, 14 июля премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства дал поручение Министерству труда и социальной защиты населения РК начать выплачивать казахстанцам денежные средства за продуктово-бытовые наборы за июль 2020 года.
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