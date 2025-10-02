На российском валютном рынке царит интрига, от которой косвенно зависит и экономическая стабильность в Казахстане. Рубль показывает несгибаемую стойкость, укрепляясь вопреки прогнозам крупных аналитиков, намекавших на скорое изменение курса до 100 рублей за доллар, сообщает Zakon.kz.

По данным Банка России, официальный курс доллара сегодня, 2 октября 2025 года, составляет 81,4967 рубля.

Для казахстанского бизнеса, где, cогласно данным отчета Нацбанка РК, рубль доминирует во взаиморасчетах во многих отраслях, это укрепление обернулось удорожанием российского импорта и потерей ценовой конкурентоспособности. Однако большинство экспертов уверены: ослабление рубля – лишь вопрос времени. Насколько далеко оно может зайти и что произойдет, если курс российской валюты приблизится к отметке 5,5 тенге за рубль?

Почему рубль все еще крепок

Нынешняя стойкость рубля, по данным телеграм-канала Рroeconomics, объясняется, прежде всего, жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП) Банка России.

Так, аналитик Ян Гордеев подчеркивает, что высокая ключевая ставка работает в комплексе с нерыночными факторами:

«Главный фактор, способствующий укреплению курса, – высокая ключевая ставка. Но это не единственная причина, поскольку факторы укрепления работают в комплексе: девалютизация экономики, санкционный режим, переход части внешторга в иные юрисдикции и международные расчеты в рублях»,- говорит Ян Гордеев

Многие прогнозы крупных игроков об ослаблении валюты до 90-95 и даже до 100 рублей не сбылись, поскольку базировались на ожиданиях быстрого снижения ставки ЦБ. Гордеев даже намекает, что «громкие заявления о грядущем ослаблении рубля – это попытка манипулировать рынком».

Тем не менее большинство аналитиков видят риски для рубля уже к концу 2025 года. Так, экономист Борис Копейкин предупреждает:

«В перспективе дальнейшее ослабление рубля выглядит более вероятным, чем укрепление. Так что курс в 90 и более рублей за доллар в конце этого года – все еще вполне возможный, хотя, конечно, не гарантированный сценарий».

Аналитик Василий Карпунин прямо утверждает: к концу года ситуация может измениться не в пользу рубля.

Во-первых, рыночные процентные ставки будут постепенно снижаться вслед за замедлением инфляции.

Поэтому Во-вторых, рост экспорта нефти благодаря увеличению добычи в рамках ОПЕК+ может быть компенсирован падением цен из-за перепроизводства.

В-третьих, импорт с весны стабильно превышает уровень прошлого года.

«К концу года спрос на импорт традиционно растет, на этот раз рост может усилиться еще больше из-за подготовки компаний к повышению НДС с 20 до 22% – многие бизнесы захотят пополнить склады»,-говорит Василий Карпунин.

Дополнительно оживление кредитования с августа также поддерживает спрос на импорт. В результате к концу года есть основания ожидать умеренного ослабления рубля.

Будет ли рубль стоить 5,5 тенге?

Потенциальная девальвация рубля до психологически важного уровня 100 рублей за доллар – это порог, при котором курс рубля к тенге автоматически опустится до отметки 5,5 тенге.

Мы сделали небольшой и крайне простой расчет на принципе кросс-курса и стабильности привязки тенге к доллару:

Исходная привязка тенге: на данный момент официальный курс тенге к доллару составляет около 549 тенге за доллар.

Гипотетическая привязка рубля: если курс доллара в России достигнет 100 рублей.

Поскольку одна и та же валюта (доллар) будет стоить 549 тенге и 100 рублей, это означает, что 100 рублей будут равны 549 тенге.

Это падение означает, что рубль обесценится по отношению к текущему курсу 6,71 тенге за рубль более чем на 18%. Разумеется, такой вариант возможен с учетом, что при росте доллара до 100 рублей значение пары USD/KZT не изменится.

