«Люди вынуждены выживать»: депутат высказался о росте расходов населения





Депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Рахимжанов заявил о наличии системных проблем в управлении государственными финансами и ухудшении материального положения населения, несмотря на рост экономики.

По его словам, увеличение валового внутреннего продукта не отражается на благосостоянии граждан.

«На фоне роста ВВП народ беднеет, что указывает на несправедливое распределение бюджетных благ. Мы не должны гнаться за общими цифрами развития экономики, если этого не ощущают сами казахстанцы», — отметил депутат.

Рахимжанов подчеркнул, что значительная часть доходов граждан уходит на покупку продуктов питания и оплату коммунальных услуг. При этом, по его словам, рост средней заработной платы в номинальном выражении не компенсирует влияние инфляции.

По данным, озвученным депутатом, реальная заработная плата снизилась на 3,2%, а в третьем квартале падение составило 2%.

Отдельно он обратил внимание на высокий уровень закредитованности населения.

«Сегодня свыше 90% экономически активного населения закредитовано. Это не финансовая неграмотность, как любят говорить наши чиновники. Это механизм выживания на фоне стагнации доходов», — заявил мажилисмен.

Также депутат выразил обеспокоенность эффективностью использования бюджетных средств. По его словам, согласно данным Высшей аудиторской палаты, объем неэффективно использованных бюджетных средств составил 648,7 млрд тенге.

В связи с этим Асхат Рахимжанов вновь выступил за повышение минимальной заработной платы и внедрение действенных механизмов контроля цен.

Кроме того, депутат потребовал остановить дальнейший рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Политика “Тариф в обмен на инвестиции” не должна проводиться за счет обнищания народа», — подчеркнул он.

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