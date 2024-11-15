Часть Костаная останется без питьевой воды





ГКП «Костанай-Су» сообщает, что в связи с аварийно-восстановительными работами в районе парка КРУ по проспекту Абая будет временно прекращена подача питьевой воды.

Адреса жилых домов

Под отключение попадут следующие жилые дома:

пр. Абая: 28/3, 28/4, 28/3а, 36, 36/1, 38, 40/1, 42/1, 44/1, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 58, 60, 61/6, 61/8, 62.

мкр. «Наурыз»: 6Б, 6В.

ул. Джамбула: 72/3, 72/5, 72/7, 72а, 74/1, 74/3, 76, 76/1, 76/2, 76/4, 76а, 78/2, 78/4, 80, 82, 87/1, 89, 89/3, 91, 93, 95, 97.

ул. Маяковского: 104/1, 104/2, 104/3, 104/4.

ул. Хакимжанова: 1, 3, 5, 5/1, 7.

ул. Сибирская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

ул. Алтынсарина: 8/1, 8а, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6.

Общее количество жилых домов — 96.

Количество абонентов — 1447.

Социальные объекты

Под отключение также попадут следующие объекты:

пр. Абая: 26В («Тойота Центр»), 28/3 (детский сад «Sweet Baby»), 34а (ТД «Емшан»), 60/1 («ОИЛ центр»), 32 (общежитие КРУ), 34 (Научно-производственный центр агроинженерии), 39Б (автомойка), 39 (дорожная полиция), 39а.

ул. Джамбула: 89/5 (баня «Арука»), 89/2 (баня), 90 (детский сад №7), 89/4 («Энерго центр»).

ул. Хакимжанова: 5/2 (автомойка «Рако»), 5/3 (пункт техосмотра).

ул. Маяковского: 104а (мечеть), 104/5 (АЗС «Эталон Авто»).

ул. Алтынсарина: 1 (школа-гимназия №18).

Кроме того, под отключение попадает КНС №2.

Всего без воды временно останутся 14 коммерческих и 8 социальных объектов.

ГКП «Костанай-Су» приносит извинения жителям за причиненные неудобства.

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